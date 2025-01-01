Notes about product-design
Constraints help creativity
design-principles, creativity, product-design
Design is how it works, not how it looks
product-design, design-principles
In a software company everyone is a designer
leadership, product-design
Software should unbloat over time
quality, product-design, design-principles
Vision without strategy is wishful thinking, strategy without vision is just firefighting
leadership, strategy, product-design
Making things simple takes a lot of time and effort
leadership, product-design, design-principles
Prioritise principles, over processes, over goals
leadership, strategy, product-design
Long live opinionate design
product-design, design-principles
It's always less expensive to fix something before finishing it
user-research, product-design
Testing with as few as five users will uncover 85% of usability problems in a single test
user-research, user-experience, product-design
Don't Make Me Think (Steve Krug)
books, user-experience, product-design
To design something really well, you have to get it
product-design, strategy, design-principles
Good products are invisible
product-design, design-principles