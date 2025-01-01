Notes about design-systems
Semantic Tokens help design systems scale
design-systems, how-tos
Scaling design is about influence, not headcount
leadership, design-ops, design-systems
Design Systems
design-systems
Design systems make performance and accessibility testing easier
design-systems, quality
Design systems speed up the team's workflow
design-systems, productivity, design-ops
Figma is not your design system
design-systems, design-ops
Developers are the (main) users of the design system
design-systems, design-ops
Design systems are libraries of solved problems
design-systems, design-ops, productivity