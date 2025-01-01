Notes about design-principles
Constraints help creativity
design-principles, creativity, product-design
Design is how it works, not how it looks
product-design, design-principles
Software should unbloat over time
quality, product-design, design-principles
Making things simple takes a lot of time and effort
leadership, product-design, design-principles
Long live opinionate design
product-design, design-principles
To design something really well, you have to get it
product-design, strategy, design-principles
Good products are invisible
product-design, design-principles
Friction is an essential learning tool
user-experience, design-principles