Some guidelines to always keep in mind when working with design systems:
- Design systems are living entities
- Design systems lead to consistency
- Design systems improve collaboration
- Design systems are libraries of solved problems
- Design systems make performance and accessibility testing easier
- Design systems empower developers to design your product autonomously
- Design systems speed up the team's workflow
- Semantic Tokens help design systems scale
- Figma is not your design system
- Developers are the (main) users of the design system
- Scaling design is about influence, not headcount